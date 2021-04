SPERONE. Il presepe Pasquale di Antonino Napolitano si piazza al secondo posto in un concorso fotografico a Canosa di Puglia

Il signor Antonino Napolitano di Sperone ci stupisce ancora. Questa volta la sua passione per i presepi e finita fino a Canosa di Puglia dove ha partecipato ad un concorso fotografico per presepi di pasqua 2021. Le sue foto sono state in votazione per una settimana sulla pagina di Facebook al sito Aiap sede di Canosa di Puglia molti sono stati i mi piace ottenuti ben 464 aggiudicandosi il secondo posto. Grande soddisfazione per Antonino che ancora fino a domenica lascia esposto il suo meraviglioso presepe pasquale nel piazzale Sant’Elia a Sperone, nei pressi della villa comunale, dove è possibile ammirare il suo capolavoro. Con l’occasione il Sig. Napolitano ringrazia di vero cuore tutte le persone che hanno votato la sua foto e invita coloro che non ancora hanno visto il presepe a recarsi nel piazzale Sant’Elia.





