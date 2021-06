SPERONE. Il referente di Plastic Free, Giovanni Valentino Vacchiano, annuncia l’adesione del Comune al progetto

“A seguito del lavoro profuso quale referente Plastic Free di Sperone in questi mesi, posso finalmente annunciare una grande vittoria sia personale che per la realtà territoriale che rappresento.

Plastic Free onlus, per chi non la conoscesse, è un’associazione nazionale che ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare il maggior numero di persone possibile sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, per i suoi effetti devastanti sull’intero ecosistema.