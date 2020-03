Le mascherine protettive per i cittadini speronesi arrivano direttamente a casa via posta. il Comune in fatti in queste ore ha dato incarico ad una società privata di distribuzione per consegnare alle famiglie del paese una mascherina per ogni componente della famiglia. All’interno del plico anche una lettera a firma del primo cittadino che alleghiamo.

