SPERONE. Malore alla guida, autista stroncato da infarto

È accaduto poco a Sperone in una traversa laterale di via dei Funari. L’autista di in una ditta del napoletano nel mentre si accingeva a consegnare del materiale dopo averlo sostato l’autocarro si è accasciato sul volante. Inutili i tentativi di soccorso, l’uomo, residente a Casalnuovo è morto sul colpo. Sul posto immediatamente sono giunti i Carabinieri e i Vigili Urbani di Sperone. Si attende l’arrivo del medico legale prima di liberare la salma è consegnarla ai familiari.

