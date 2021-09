SPERONE. Presentata agli elettori la lista dell’Orologio. Video e Foto

E’ stata presentata questa sera agli elettori di Sperone, in piazza Sant’Elia, la compagine elettorale dell’Orologio che ha come candidato a sindaco Adolfo Alaia. La Compagine che ha come simbolo l’orologio amministra il paese da ben 65 anni, esattamente dal lontano 1956. Quest’anno si presenta all’elettorato della cittadina mandamentale rinnovata per 8/12 rispetto a quella uscente. A presentare i singoli candidati il sindaco uscente Marco Santo Alaia. Ogni candidato ha fatto il suo appello al voto. In allegato il video e le foto della serata.







