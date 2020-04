SPERONE . ProLoco, la solidarietà non resta a casa.

“Aiutiamo le famiglie in difficoltà. Le donazioni andranno sul conto della Pro Loco Sperone. Con ” Hosteria Le Gourmet” di Caramiello Giuseppe vi invita a partecipare alla raccolta fondi da destinare alla famiglie meno abbienti. Oltre i generi alimentari garantire il diritto allo studio di chi non può farcela da solo. Una parte delle donazioni servirà per l’ acquisto di tablet per la didattica a distanza. Basta un semplice gesto per aiutare gli altri dona anche tu.”

IBAN

IT16G020800017579031220552

CAUSALE

DONAZ.COVID 19

adsense – Responsive – Post Articolo