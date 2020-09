SPERONE. Screening parziale: i tamponi, insufficienti, solo per dipendenti comunali e persone in quarantena.

Questa mattina in piazza Mercato a Sperone erano in tanti che avevano risposto all’appello lanciato ieri dal primo cittadino che ha annunciato in una nota che questa mattina si sarebbe proceduto ad effettuare i tamponi per uno screening della popolazione dopo l’aumento vertiginoso degli ultimi giorni dei positivi al Covid 19. I sanitari giunti in paese di buon mattino con un’ambulanza attrezzata hanno stazionano sotto il comune, in piazza Luigi Lauro. Ad essere sottoposti al tampone, da quanto si apprende, solo dipendenti comunali e persone in quarantena domiciliare. Non ci sarebbero stati i tamponi necessari per tutti, visto l’alto numero di persone che aveva risposto all’appello e che ha stazionato sotto il sole in piazza mercato già dalle 10 inutilmente senza ricevere indicazioni.

adsense – Responsive – Post Articolo