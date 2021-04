Un sei da capogiro al SuperEnalotto che vale ben oltre 142 milioni di euro questa settimana e presso la ricevitoria di Sperone dell’AugustusBar si tenta di centrare i numeri fortunati con un super sistemone da 117 quote ognuna al costo di 15,80 euro. Ben 2464 combinazioni e 75 numeri in gioco. La fortuna potrebbe baciare proprio la bassa Irpinia non ci resta che accaparrarsi una quota e … sabato la tua vita potrebbe cambiare.





