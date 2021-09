Gratta un biglietto vincente da 500.000 euro, lo consegna in una tabaccheria per poterlo riscuotere e uno dei titolari, intasca il tagliando fortunato e scappa. E’ accaduto incredibilmente a Napoli. All’anziana, protagonista di questa vicenda, non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri. L’uomo ora è ricercato. Per il biglietto è stato invece chiesto il blocco all’agenzia dei monopoli, in modo da non poterlo riscuotere.

