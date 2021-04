Terrorismo, Sottosegretario SIBILIA (M5S, INTERNO): “Eccellente lavoro della Polizia di Stato, preso a Caserta il fiancheggiatore del terrorista di Nizza”

“Eccellenti gli uomini, eccellente il loro lavoro, eccellente il risultato: la cattura, questa sera, di Endri Elezi, il terrorista albanese complice di Lahouaiej- Bouhlel, autore della strage di Nizza, che il 14 luglio del 2016 si lanciò sulla folla alla guida di un mezzo pesante, uccidendo 86 persone di cui sei nostri connazionali.

A Sparanise, nel casertano, questa sera la forza del nostro dispositivo di sicurezza ha dimostrato tutta la sua forza: grazie alle donne e agli uomini delle DIGOS delle Questure di Napoli e Caserta, in collaborazione con la Polizia Postale e coordinati dalla Procura di Napoli, che col loro lavoro oggi di nuovo ci rendono orgogliosi per avere loro assicurato alla Giustizia un criminale ricercato in tutta Europa”.

E’ quanto scrive sui social il sottosegretario all’Interno SIBILIA, commentando la notizia dell’arresto del complice dell’autore della strage di Nizza del 2016.

adsense – Responsive – Post Articolo