Vaccino, Sileri: «Subito una dose per tutti, ritardare i richiami”.

«Sicuramente siamo nel pieno della terza ondata» di Covid–19 «e i contagi continueranno a salire». Ma «ciò non significa che sia necessario chiudere tutta l’Italia» con un lockdown generalizzato, secondo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai 3. «Sicuramente è necessario» invece «rafforzare le restrizioni in alcune aree del Paese dove le varianti» di Sars-CoV-2 «circolano di più e dove vi è pressione sui reparti ospedalieri», precisa il medico ed esponente del Movimento 5 Stelle, all’indomani delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l’emergenza coronavirus che caldeggia chiusure nei fine settimana.

