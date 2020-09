Vallo di Lauro. Beatrice Colucci su presente ai lettori del Vallo di Lauro

Il circolo Fratelli d’Italia Baianese Vallo Lauro comunica che Giovedì 3 Settembre, h.19,00, ad Avellino presso il ristorante Que Sabroso, in via Brigata Avellino, si terrà la prima uscita ufficiale del candidato Fdi alle Regionali, Avv. Beatrice Colucci. La stessa è lieta ed onorata di incontrare il proprio elettorato ed i simpatizzanti tutti. Ancorché grata dell’ospitalità dal proprietario del locale Mario Dell’anno ,l’appuntamento pubblico sarà seguito da conoscenza diretta con la nostra candidata Beatrice Colucci. Tutti insieme per andare a vincere. Vi aspettiamo.

