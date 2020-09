VALLO DI LAURO. Noccioleti assediati dai cinghiali, il consigliere comunale Ferraro di Taurano in aiuto degli agricoltori

Come Ammimistratore e Delegato del mio Comune (Taurano AV) Agricoltura Ambiente e Foreste. In questi giorni mi sono giunte segnalazioni che nel nostro territorio, intere zone di noccioleti vengono devastati dai Cinghiali. Il sottoscritto ha potuto constatare di persona i danni provocati ai noccioleti, danni irreversibili proprio a quest’ultime. I nostri contadini e le aziende agricole stanno cercando di arginare il problema con ogni mezzo convenzionale e legale senza nessun risultato. I cinghiali adulti entrano nei noccioleti , tirano giù i rami e mangiano i frutti, per non parlare delle nocciole a terra che vengono letteralmente divorate.

È una situazione che aumenta in maniera esponenziale e gli agricoltori vedono andare in fumo anni di lavoro. Gli animali, infatti, spinti dalla fame e dalla sete, si spostano maggiormente, in branco e di notte, scavando buche e devastando tutto ciò che incontrano. Le mamme, inoltre, stanno insegnando ai piccoli a nutrirsi. Le colture oggi più colpite nella nostra zona sono noccioleti. È una calamità di fronte alla quale l’agricoltore non ha mezzi per difendersi; –Per quanto riguarda le nocciole, il nostro paese conta centinaia e centinaia di ettari ed è il settore che da` lavoro a centinaia di famiglie che oggi vivono il fenomeno cinghiali con terrore quotidiano.

Se il fenomeno non verrà arginato, entro pochi anni le imprese rischiano ripercussioni gravissime a livello economico, di conseguenza l’intera economia locale. Oltre al rischio di incidenti stradali sull ‘arteria che collega Taurano-Monteforte e problematiche sanitarie”. In questi giorni effettuero’ una relazione scritta nei minimi dettagli riguardo alla problematica cinghiali. I destinatari saranno l assessorato all’ agricoltura e all’ambiente, ente provinciale di competenza , coldiretti, aziende agricole locali, in modo da creare un tavolo per porre una linea seria da adottare definitivamente.

Il mio appello va alle aziende agricole locali di fornirmi tramite prove concrete a mezzo foto indirizzandomele in chat del mio account di facebook oppure whatsapp numero 3924779616. Grazie anticipatamente per il vostro interesse e collaborazione.

Cordiali saluti.

Valentino Ferraro

