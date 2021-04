Verso l’estate 2021, torna la voglia di vacanze. Tra protocolli sanitari ormai testati e prosecuzione della campagna vaccinale al via il boom di prenotazioni per la bella stagione.

Ci si prepara ad un’estate a livelli pre-Covid per i turisti italiani, ancora prevalentemente all’interno dei confini nazionali, ma con destinazioni già prese d’assalto per quello che si annuncia come un “tutto esaurito”. È quanto emerge dall’Osservatorio del gruppo DLT Viaggi, tour operator e azienda leader nel turismo online. Dopo la bella stagione passata, caratterizzata da spostamenti ridotti a causa dei timori dovuti al rischio contagio, per l’estate 2021 torna la voglia di ferie estive da fruire in serenità. Decisivi per l’impulso alle prenotazioni, che da qualche settimana stanno registrando i picchi auspicati dall’intero comparto turistico messo in ginocchio dalla pandemia, la progressiva diffusione della campagna vaccinale nel Paese e l’implementazione di protocolli sanitari ormai testati e pienamente operativi in stabilimenti e strutture ricettive.





Anche a livello istituzionale i segnali di una ripresa dei viaggi sono stati annunciati dal Ministro della Salute Speranza «ottimista sull’allentamento delle misure in estate» e dal Ministro del Turismo Garavaglia secondo cui «il 2 giugno, festa nazionale, potrebbe essere la data delle riaperture».





«È questa quindi l’occasione giusta per ripartire» – spiega l’amministratore di DLT Viaggi Roberto Sorrenti – «certamente non bisognerà abbassare la guardia e adoperare le dovute precauzioni scegliendo vacanze organizzate che permettano a tutti una fruizione in totale relax e senza preoccupazioni».

Rispetto delle procedure anti-contagio e garanzia di sicurezza non sono gli unici fattori a guidare la scelta degli italiani per i pacchetti proposti dai tour operator. Tra le motivazioni anche la possibilità di utilizzo del Bonus Vacanze la cui scadenza, inizialmente prevista per il 30 giugno, è stata prorogata sino a fine anno per permetterne il ricorso per l’intera stagione estiva.





E ancora, spiega l’Osservatorio DLT Viaggi, dalle prenotazioni registrate sinora l’apprezzamento per i tour operator si segnala proprio in relazione alle modalità di spesa di bonus e voucher grazie alla disponibilità di un’ampia scelta di mete (tra mare, montagna, crociere, agriturismi, etc…) e soluzioni per tutti i gusti e tutte le tasche.

