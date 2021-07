VINO, MAGLIONE (M5S): NOMINA MOIO A OIV È ORGOGLIO CAMPANIA

“Esprimo la mia più viva soddisfazione per il prestigioso incarico conferito al professor Luigi Moio, eletto presidente dell’Oiv, l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin. A nome dei deputati del MoVimento 5 Stelle della commissione Agricoltura della Camera ma soprattutto da parlamentare campano la nomina di Moio ci rende orgogliosi perché si tratta di una personalità che rappresenta un’eccellenza del nostro territorio, che ha saputo coniugare innovazione, ricerca e scienza con la cantina Quintodecimo. Al professor Moio vanno i nostri migliori auguri”. Lo dichiara il deputato Pasquale Maglione, esponente M5S in commissione Agricoltura alla Camera.

adsense – Responsive – Post Articolo