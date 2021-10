VISCIANO. Comunità in lutto per la morte di un ex sindaco

Visciano, comunità in lutto per la morte dell’ex sindaco e noto cardiologo e diabetologo prof. Saverio Sgambato. Sindaco di luogo corso del Paese oasi di pace e della carità. Era molto amato dai suoi concittadini ma non solo. La sua professione di medico e quella di amministratore ha segnato la sue esistenza come uno dei più noti sindaci di Visciano come Carlo Rufino (don Carlo) preside Raffaele Umberto Sirignano e avv. Giuseppe Davide D’Onofrio. I funerali si terranno domani mercoledì 6 ottobre alle 15 nel Santuario della Madonna Consolatrice del Carpinello con la presenza del sindaco dr. Gianfranco Meo e l’intera amministrazione comunale, i soci dell’Atapc Protezione Civile e cittadini. Nicola Valeri

adsense – Responsive – Post Articolo