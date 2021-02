VISCIANO. Gli esponenti della Democrazia Cristiana criticano il primo cittadino sulla comunicazione dei dati COVID

I Comuni di Tufino e Roccarainola pubblicano quotidianamente il bollettino Covid-19 in modo dettagliato indicando i positivi totali, quelli attuali, le persone guarite e quelle in isolamento fiduciario, hanno pubblicato un report che indica la percentuale dei positivi settimanale del Paese rispetto alla percentuale regionale, in modo tale da avere sempre tutto sotto controllo ed intervenire nei casi in cui la percentuale misura incrementi. Tutto questo non esiste nel Comune di Visciano, infatti, oltre a non pubblicare mai un bollettino dettagliato non hanno la piĆ¹ pallida idea di come si pubblica un report settimanale dei dati, vanno avanti con il teatrino della conferenza stampa del Sindaco che dice il tutto del contrario di tutto. Allora noi ci chiediamo fin quando possiamo andare avanti ..?? Il sindaco vuole collaborazione da parte di tutti ma poi continua a fare di testa sua… Visciano la nostra oasi nel verde non merita una mortificazione del genere..

Democrazia Cristiana – Visciano

