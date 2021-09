VISCIANO. Grande festa per l’inizio dell’anno scolastico.

di Nicola Valeri.

Dopo la parentesi dalla Dad anche nella Cittadella della Carità si ritorna a scuola in presenza con il pieno entusiasmo dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Rossini” settore elementare con docenti e preside, prof. Giacomo Vitale, personale amministrativo e Ata. Ovviamente presenti i genitori dei ragazzi più che entusiasti dopo questo periodo così lungo in cui i ragazzi sono dovuti restare a casa usando smartphone e computer per le lezioni costringendo i docenti a fare altrettanto. Ora si spera che tutto torni alla normalità con il ritorno ai contatti diretti e che la Dad rimanga un brutto ricordo. Il Comune era rappresen-

tato con la presenza di assessori e consiglieri comunali con la Protezione Civile Atapc coordinata da Gioacchino Iovino. Come sottolineato entusiasmo di alunni, genitori e docenti che si ritrovano e soprattutto ritrovano la vera scuola con un inizio anno scolastico speriamo proficuo ed entusiasmante.

