VISCIANO. Il sindaco Meo apre le porte ai consiglieri di “Risveglio civico, Visciano ai giovani”. Tutto pronto per il ribaltone?

Dopo le turbolenze di qualche giorno fa che hanno portato al voto contrario di tre consiglieri di maggioranza, La Cerra Giuseppe, La Manna Giuseppe e il presidente del Consiglio Comunale Bartolomeo Perna che non condividevano alcune scelte del sindaco Meo, lo stesso medico Asl Napoli 3 Sud ha deciso di pubblicare una lettera aperta, che abbiamo giá evidenziato in altra pubblicazione, in cui si chiede aiuto a chi ha interesse per il bene del paese mettendo da parte i personalismi. L’invito è rivolto in particolare al movimento “Risveglio Civico, VISCIANO AI GIOVANI” rappresentato in consiglio comunale da Tony SOVIERO e Antonio Santoro. Qualcuno ha già definito la cosa un tentativo di ribaltone che metterebbe fuori gioco a quanto sembra i tre rivoltosi La Cerra, La Manna e Perna. La contropartita, da quanto si vocifera, è di un assessorato e la presidenza del consiglio. Ovviamente ciò che si dice può essere fantapolitica e tutto può accadere. Il sindaco motiva il suo tentativo anche allo scopo di riprendere e portare a termine il programma amministrativo bruscamente interrotto, secondo lui, per personalismi da vecchio modo di far politica. C’è tanto da fare, dice il sindaco come urbanistica e pubblica illuminazione. Vi era stata anche la tentazione di ‘gettare la spugna’ ma poi riflettendo ci si sprona di andare avanti per la comunità tutta. Nicola Valeri

adsense – Responsive – Post Articolo