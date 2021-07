Visciano, il vescovo Marino nella cittadella della carità nel 50esimo anno dall’inaugurazione del nuovo Santuario

Con il martedì si conclude la festa religiosa della Madonna Consolatrice, quest’anno e per il secondo anno consecutivo, a causa dell’emergenza sanitaria, senza le tradizionali processioni, battenti, luminarie e bande musicali. Ma in questo 2021 ricorre anche il 40esimo anniversario della benedizione dell’attuale Santuario a forma di navicella spaziale progettato dall’arch. Vito Cioffi. Tempio che sostituisce il vecchio santuario.

Padre Arturo con il suo carisma e l’aiuto dei benefattori riuscì a dare al popolo di Visciano un nuovo tempio più moderno, antisismico e capiente.

Ad inaugurarlo proprio in occasione della festa a luglio il cardinale Papini direttamente dal Vaticano.

In questo 2021 si celebra dunque il 50esimo anno di benedizione del santuario si ricorda anche la presenza del compianto Mons. Guerino Grimaldi poi divenuto arcivescovo di Salerno, di mons. Giuseppe Costanzo poi arcivescovo di Siracusa, monsignor Umberto Tramma e Padre Beniamino Depalma.

A monsignor Francesco Marino il compito di officiare alle 20 la celebrazione eucaristica nel santuario a cui è seguita una manifestazione sul sagrato con schermo e immagini per ricordare l’evento di 40 anni fa. Il tutto con la presenza e assistenza degli operatori della Protezione Civile coordinati da Gioacchino Iovino. Con lo streaming di Visciano Più di Dario Siciliano e Eventi Viscianesi di Salvatore Montanaro.

