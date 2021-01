Lutto a Visciano per la tragica morte di F. G., 51 anni, perito a causa di un terribile incidente sul lavoro avvenuto a Casalnuovo (Napoli) nella mattinata odierna. L’uomo molto conosciuto in paese lascia la moglie e due figli in tenera età . Sulle dinamiche dell’incidente indagano le forze dell’ordine.

