Xª EDIZIONE “E…STATE CON NOI A SAVIANO SOTTO LE STELLE”

Anche quest’anno 2021, Saviano è stato protagonista, nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre con serie di eventi pieni di divertimento, cultura e spiensieratezza,programmati dal Comune, Assessorato alla Cultura Prof.ssa Paola Ammirati e la Pro Loco “il Campanile”. sempre nel rispetto delle norme della Pandemia Covid19.L’obiettivo delle varie manifestazioni, ben sette, è stato quello di allietare tutti coloro che per varie motivi hanno sfidato il caldo e lo stress della vita. In data 12 Settembre 2021, nell’ambito del calendario esposto dal Comune:” E.state con noi a Saviano sotto le stelle”, davanti allo scalone centrale della Scuola Elementare “M. di Piemonte”, è stato presentato, in collaborazione con la Ditta Michele Perretta Grup, uno spettacolo per i bambini con il teatro nazionale dei burattini dei fratelli Mancusi di Sorrento. Il testo dello spettacolo è stato “Fortunella e don Gennaro a mezza notte in un ritratto”storiella che ha allietato un gran numero di bambini accompagnati dai genitori. I bambini hanno ricevuto anche un omaggio ricordo di un burattino La giornata è continuata, poi, con il Progetto ”Vivi la Villa” con l’istallazione e l’apertura al pubblico delle nuove giostrine poste nella villa Comunale e poi con la manifestazione “Dipingi il Carnevale”: estemporanea di Pittura che rappresenta il tradizionale appuntamento che apre la stagione carnevalesca .Infine c’è stata la conclusione con il festival della musica Irlandese. (Pasquale Iannucci)

adsense – Responsive – Post Articolo