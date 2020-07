Sono in corso indagini per l’incendio di una Mercedes B, divampato verso le 5.30 ad Atripalda.

L’autovettura era parcheggiata in via Caduti delle Forze dell’Ordine.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco, che hanno rispettivamente provveduto ad acquisire elementi utili per le indagini e a domare le fiamme che hanno interessato principalmente il vano motore. Nessun ferito.

