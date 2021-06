Chiusano (Av): Il Sindaco Carmine De Angelis “Chiusano è meno tasse più efficienza!”

“Chiusano è meno tasse più efficienza! Ridurre le tasse per i cittadini eliminando gli sprechi e recuperando tramite azioni amministrative. Un esempio? Con due delibere recuperiamo da Alto Calore ulteriori fondi per circa 110 mila euro (transazione 2020/21 – recupero costi depurazione) e da privati avviamo azione di recupero fondi “impropriamente” computati in precedenti gestioni amministrative ( circa 170 mila euro).

Se da un lato rendiamo solido il bilancio, dall’altro abbassiamo le tasse per i cittadini.

Come? Riducendo la Tari!

Esempi? Un componente media riduzione 15 euro. Due componenti media riduzione 25/30 euro.

Tre componenti media riduzione 50/60 euro. Quatto componenti media riduzione 70/80 euro

Cinque/Sei componenti media riduzione 80/90 euro. Meno tasse più efficienza!

Una ricetta liberale applicata nella gestione locale”

