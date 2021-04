COMUNITÀ ALLOGGIO AMISTÀ di San Martino V.C. : La Regione Campania finanzia il progetto “Coltura E’ Cultura”

La Regione Campania con D.D. n. 82 del 30/03/2021, ha ammesso a finanziamento il progetto “COLTURA È CULTURA” presentato dalla Cooperativa Sociale ONLUS “La Rosa”, soggetto gestore della COMUNITA’ ALLOGGIO AMISTA’ con sede a San Martino V.C. (AV). L’intervento progettuale, curato dalla Projenia SCS e dalla SannioIrpinia Lab APS a valere dell’Avviso Pubblico POR CAMPANIA FESR 2014/2020 ASSE 3 – OBIETTIVO SPECIFICO 3.7 – AZIONE 3.7.1. “SOSTEGNO ALL’AVVIO E RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI CHE PRODUCONO EFFETTI SOCIALMENTE DESIDERABILI E BENI PUBBLICI NON PRODOTTI DAL MERCATO”, è rientrato tra le primissime posizioni in graduatoria regionale con un contributo di 100.000,00 euro.

Il progetto – attraverso la valorizzazione delle zone rurali ed il miglioramento delle interazioni sociali tra i giovani ospiti della Comunità ed il contesto locale – intende attivare un Laboratorio Artigianale di produzioni di marmellate e confetture, con finalità strettamente terapeutiche e formativo-occupazionali, al fine di sostenere i programmi psicoeducativi individualizzati e, al contempo, promuovere la piena inclusione e l’inserimento socio-lavorativi sia degli attuali che dei futuri giovani della Comunità. In tal modo si intende radicare nei ragazzi maggiore fiducia in sé stessi, nella comunità locale e più in generale negli altri, dinamiche quest’ultime di fondamentale importanza per alleviare lo stato di bisogno o di emarginazione sociale. L’intervento progettuale, difatti prevede la dotazione di macchine, attrezzature e strumenti multimediali (totem touch-screen), da allestire presso la sede della Comunità Amistà, nonché anche la realizzazione di una piattaforma di e-commerce per la vendita online delle conserve, confetture e marmellate prodotte ed elaborate dai giovani della Comunità.

Per realizzare tutto ciò, commenta in una nota la dott.ssa Antonella Molinara – Coordinatrice della Comunità AMISTA’ – la struttura sarà dotata di un vero e proprio laboratorio artigianale (impianti, macchinari, attrezzature) di produzioni di marmellate, raccolti in conserve e confetture dove impegnare e coinvolgere attivamente gli utenti, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

