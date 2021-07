Contrada (Av): Dopo settimane di assenza, ecco il ritorno del Covid nel comunicato del Sindaco De Santis

“L’ASL di Avellino mi ha comunicato l’esito positivo di 1 tampone processato per 1 nostro giovane concittadino. Le sue condizioni sono buone e non destano preoccupazioni, non presentando alcun sintomo tipico del COVID. Si trova in isolamento presso la propria abitazione dove osserverà il necessario periodo di isolamento e cura fino al superamento della positività.

Dopo giorni che non si segnalavano nel nostro Comune casi di contagi, quest’oggi il virus ricompare nuovamente ricordando a noi tutti che il traguardo sperato è ancora lontano da raggiungere.

Anche e soprattutto in questo periodo di vacanza, non abbassiamo la guardia continuiamo a dimostrare responsabilità, per mantenere gli ambiti di azione raggiunti e continuare una lotta che si vince insieme”.

