Contrada (Av) : L’Amministrazione Comunale in campo per le sanificazioni delle Chiese

Tutte le Chiese di Contrada sanificate così come fatto ed avvenuto per strade e vicoli e sta avvendo in tempi di COVID19. Ed infatti dopo più di due mesi di chiusura , dal giorno 18 maggio, si potrà tornare nei luoghi di fede cari ai contradesi e nelle altre sedi religiose. Ma prima di questo importante passo, il tutto é stato bene programmato tra Comune e Chiesa fin nei minimi dettagli. Ed infatti, prima della ripartenza, rigida sanificazione delle chiese della Parrocchia San Giovanni Battista, Santissima Maria di Monserrato nel rione Ospedale in modo da accogliere i fedeli in totale sicurezza. Le operazioni di sanificazione sono state eseguite e certificate dalla ditta “Vivai Sica” di Monteforte Irpino. Utilizzata una soluzione a base di ipoclorito di sodio. Il Sindaco De Santis da un post Facebook così esprime la sua riconoscenza”Si ringrazia la ditta esecutrice per la disponibilità e la professionalità dimostrata e si ringrazia il dott. Gerardo Ciccone sempre attento alle esigenze della collettività. La disponibilità mia e degli amministratori del Comune di Contrada nei confronti del nostro Don Michele Ciccarelli è il solo modo per ringraziarlo per quanto ha fatto in questi mesi nei confronti di tanti fedeli in stato di necessità, rimanendo sempre nell’ombra e nel silenzio in linea con il suo carattere.” Da. Bio

