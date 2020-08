ELEZIONI REGIONALI 2020, Anna Maria Vittoria Vecchione (Forza Italia): “Il mio impegno per frenare lo spopolamento delle aree interne e porre al centro della discussione le istanze del territorio irpino”

“Un confronto serio, su temi reali. Il mio modo di fare politica, improntato sulla chiarezza e sul desiderio di dare risposte concrete alle istanze della popolazione sarà teso soprattutto a offrire soluzioni in una campagna elettorale che sta già assumendo i toni di una sterile polemica con attacchi su tutti i fronti. Sono certa che gli elettori oggi necessitino di risposte e non di battibecchi che non conducono a nulla. Quando ho scelto di dare la mia disponibilità alla candidatura alle regionali con la lista di Forza Italia avevo chiaro in mente un obiettivo: rappresentare la gente, gli elettori. Oggi più che mai sono pronta ad adoperarmi per affrontare il tema del progressivo spopolamento della provincia irpina. Ritengo sia necessaria una azione politica ed amministrativa che conferisca centralità alle aree interne, troppo spesso relegate in una posizione di marginalità regionale rispetto a Napoli e Salerno, città privilegiate nel corso degli anni dalla politica gestita dal centrosinistra in virtù del loro ampio bacino elettorale. Sono pronta a dare voce alle comunità e vorranno offrirmi la loro preferenza, per far sì che gli abitanti , gli elettori di questi territori, vengano rappresentati degnamente”.

Avv. Anna Maria Vittoria Vecchione

