Forino (Av): A breve l’inizio dei lavori di Palazzo Rossi

Buone notizie sul fronte opere pubbliche per l’amministrazione comunale targata Olivieri. Sbloccato il progetto riguardante la ristrutturazione dell’ antico Palazzo Rossi nel rione Pozzo, in settimana l’ inizio dei lavori. Tempo fa la struttura fu già interessata da massicci lavori di rifacimento e messa in sicurezza, tra cui i locali adibiti per il presidio della Guardia Medica, della Pro Loco, della Biblioteca Comunale e di alcune associazioni culturali operanti sul territorio. Ora a breve un nuovo look, una nuova destinazione ad uso per attivita’ socio assistenziali. Lavori che si aggirano intorno ai 340.000 e che si spera vengano conclusi nel breve periodo.

Daniele Biondi

