Forino (Av): Altre 8 Persone Positive al Covid. Così proprio non va, si rischia grosso. Ecco il comunicato del Sindaco Olivieri e le misure adottate.

“Cari Concittadini, la situazione epidemiologica nel Comune di Forino é delicata. Nella giornata di oggi sono risultate positive altre 8 persone. Una sola guarigione.

I numeri sono in costante crescita. Nella giornata di ieri ho preannunciato la proroga della chiusura delle scuole di tutto il territorio comunale. Nella giornata di oggi provvederò ad emanare un’ulteriore e nuova Ordinanza Sindacale per contrastare l’espandersi del contagio: saranno previste limitazioni per l’accesso al Cimitero Comunale, la sospensione del mercato settimanale di venerdì prossimo, la proroga della chiusura della Villa Comunale e la sospensione delle Celebrazioni Liturgiche. Seguirà notizia più dettagliata. Invito tutti alla massima prudenza, evitiamo assembramenti. Continuerò ad aggiornarvi costantemente”.

Il Sindaco

dr. Antonio Olivieri

