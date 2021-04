Forino (Av): Approvata in Consiglio Comunale all’unanimità la mozione di Cittadinanza Onoraria per il ricercatore Patrik Zaky proposta dal gruppo Consiliare “INSIEME PER FORINO”.

Il Consiglio Comunale di Forino approva all’unanimità la mozione di Cittadinanza Onoraria per ricercatore Patrik Zaky proposta dal gruppo Consiliare ” INSIEME PER FORINO” «riconoscendo nella persona di Zaky i valori di libertà, di studio, libertà di pensiero e libertà alla partecipazione pubblica, propri di questo territorio e delle istituzioni che lo rappresentano».

Forino si aggiunge dunque alle numerose città italiane che, aderendo all’iniziativa lanciata in primis da Go Fair 100 città con Patrick ,”accoglieranno” tra i propri concittadini il giovane attivista e ricercatore egiziano detenuto dal 7 febbraio del 2020 al Cairo con accuse legate alla sua attività politica e giornalistica.

«Ci auguriamo che il Governo possa dare seguito all’impegno relativo al conferimento della cittadinanza italiana a Patrick oltre a mettere in campo tutte le iniziative possibili per giungere ad una pronta liberazione “ha dichiarato il consigliere Federico Perna . Alla stessa maniera Capriati e Perna pongono i più sentiti ringraziamenti da parte del gruppo consiliare rappresentato “INSIEME PER FORINO” a tutto il Consiglio comunale per la sensibilità e il gesto, che seppur simbolico, racchiude il senso della tutela dei diritti e delle libertà sia di Patrik Zaky che di tutte le persone che subiscono ingiustizie e soprusi. Daniele Biondi

