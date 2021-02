Forino (Av): Contrasto al COVID, il Sindaco Olivieri dispone la chiusura anche della Villa Comunale

Sono già diverse le misure messe in campo dal Sindaco Olivieri per cercare di porre freno alla esponenziale diffusione del Covid sul territorio del Comune di Forino. Gli ultimi giorni numero da brividi, con ben 28 persone positive in soli tre giorni hanno spinto il Primo Cittadino alla chiusura delle scuole, alla sanificazione di tutte le strade della cittadina e di edifici pubblici e comunali, allo screening con prezzi convenzionati della popolazione. In ultimo, con Ordinanza n. 12 del 21 Febbraio, la Chiusura della Villa Comunale fino a data da destinarsi. Intanto è 45 il totale delle persone attualmente positive, con l’auspicio che questa risalita possa aver da subito una battuta di arresto. Staremo a vedere. Daniele Biondi

