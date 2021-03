Forino (Av): Degrado e sporcizia sui versanti del Colle San Nicola

Non avremo voluto davvero parlare di questa storia, ma ci è stata chiesta la cortesia di farlo e noi come organo di pluralistica informazione lo faremo. Questa è una faccenda davvero sgradevole, diremo vergognosa e riguarda i tornanti del Monte San Nicola dove come possiamo ben vedere regna solo sporcizia e degrado. Bene si notano residui e scarti di ogni genere, da gomme di auto a lattine metalliche, a scarti edili alla condizione della Croce del Monte sull’ antico piedistallo ormai in fase pericolante ed io direi non più funzionante da mesi e mesi. Ma queste, che maniere sono, dove si vuole arrivare? Ma il controllore che dovrebbe controllare il controllato dove sta? All’ apparenza tali rifiuti potrebbero essere ascrivibili a rifiuti speciali. Ci sono tutte le scusanti riguardo al Covid, e va bene. Ma i pubblicani locali che hanno deleghe in merito non guardano, o non riescono a guardare queste cose? Dobbiamo sempre e solo delegare alla sensibilità di qualche comune cittadino la segnalazione di questi scempi? E poi la Croce sul mastro. Condizione deplorevole e apostrofabile senza mezzi termini. Nessuno ce ne voglia, ma su questo degrado davvero non si può tacere. Daniele Biondi

