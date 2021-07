Forino (Av): L’Associazione Culturale Enigma in campo per il futuro amministrativo del Comune dei Sette Colli. Ecco il Comunicato

“L’Associazione Culturale Enigma di Forino sta organizzando per la prossima settimana un dibattito on line sul tema “Elezioni amministrative 2021: Quale futuro per Forino ?” L’incontro si svolgerà sulla piattaforma google Meet e sarà fruibile on line sia dai dispositivi mobili che da pc. (Meet è già presente nel browser google e sui dispositivi mobili) inoltre verrà trasmesso live sulle principali pagine facebook locali. (per partecipare e intervenire occorre pc con cam o microfono oppure collegarsi con Telefonino o Tablet).

La S.v. è pregata, qualora volesse partecipare, di inviare un messaggio whatsapp al numero 0825459018 con scritto “PARTECIPO” seguito dal nome e cognome, un messaggio automatico invierà il link per accedere al dibattito e confermerà la partecipazione. Nei prossimi giorni sarà disponibile anche la locandina digitale dell’evento. La data del dibattito e l’orario saranno comunicati successivamente alle vostre adesioni che attendiamo. Fiduciosi di aver creato un approccio indispensabile per il territorio forinese che ci vede tutti, in questo momento, disorientati ma nel contempo agguerriti a contribuire alla realizzazione di una rinascita per Forino”.

adsense – Responsive – Post Articolo