Forino (Av). Mario Corcione, un grande gol per chiudere un ‘ importante stagione calcistica con il Castelfidardo in Serie D (Video)

Serie D Girone F il Castelfidardo vince nell’ ultima giornata di campionato con un secco 3-0 sul campo del Fiuggi e sfiora l’impresa. I tre punti infatti non bastano ai biancoverdi per staccare il pass per gli spareggi promozione: vincono anche Pineto, Cynthialbalonga e Matese, che passa a Rieti per 1-0 con un gol nei minuti di recupero.

I fidardensi concludono la stagione al sesto posto con 55 punti in classifica (ad 1 solo punto dai play-off) ma è comunque un risultato strepitoso per la squadra di mister Lauro che da neopromossa in serie D e con tantissimi giovani in rosa (la più bassa età media del girone) è stata senza dubbio la rivelazione del torneo. Tra questi il talentuoso mediano forinese Mario Corcione che nel commiato finale di questo campionato che lo ha visto tra i protagonisti piazza un gran colpo da biliardo all’angolino basso del portiere Atzeni del Fiuggi il quale non riesce ad arrivare. Onore al Castelfidardo, onore al caro gioiellino di Forino Mario Corcione. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo