Forino (Av): Nominato dalla Prefettura un Sub Commissario che affiancherà la Dott.ssa Gamerra nella gestione del Comune dei Sette Colli

È notizia di qualche ora fa circa la nomina della Dottoressa Carmela Dello Russo Funzionario Economico Finanziario a Sub Commissario del Comune di Forino. La stessa andrà ad affiancare la Dottoressa Gamerra Commissario Prefettizio già nella cittadina dei Sette Colli dal 13 maggio quando fu decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale. Da quando apprendiamo dal decreto n. 52610 a firma del Prefetto Dottoressa Spena, il Sub Commissario svolgerà “compiti di supporto e collaborazione, funzioni vicarie e sostituzione del. Commissario Straordinario in caso di assenza o temporaneo impedimento.” Ciò per il periodo intercorrente 15 luglio- 15 settembre. Daniele Biondi

