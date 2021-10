Forino (Av): Parte il conto alla rovescia per sapere di chi sarà il 96mo Sindaco della Città dei Sette Colli

Ci siamo Forino è alle urne. I circa 3.000 elettori della Città dei Sette Colli in questa tornata elettorale, dovranno decidere chi avrà l’ onere e l’ onore di dover rappresentare questa terra nei prossimi cinque anni. È stata una dura, stucchevole, tirata campagna elettorale, iniziata diciamocela tutta, già dal mese di maggio a seguito della rovinosa conclusione della passata Amministrazione targata Olivieri. Tanti i problemi all’alba del 5 Ottobre, un ginepraio di situazioni che purtroppo chi si siederà “sulla poltrona” di Primo Cittadino dovrà affrontare anche con una certa solerzia. Qualche cittadino in questi giorni mi ha ribadito che per poter risolvere i problemi di Forino, ci sarebbe bisogno ogni due mesi di una campagna elettorale, al fine mantenere alto il livello di attenzione di tutti. In verità queste parole non celano una facezia, ma ci suggeriscono, secondo questo rispettabile pensiero , il fatto che appena dopo l’ elezione di ogni Primo Cittadino, su Forino é calato puntualmente, da parte dei candidati che si erano proposti nelle campagne elettorali,

un tombale distacco da cose e dai fatti così come erano state dagli stessi animosamente combattute sui palchi. Auspichiamo questa volta che la “consuetudine” venga smentita. Intanto l’ attesa è tanta, Forino deve ripartire da uno tra Fruncillo, Olivieri, Iannaccone o Rubinaccio. Tante le “sfide” da affrontare anche con lo sguardo al Recovery Found che certamente non aspetta e non può più aspettare. Si parla di soldi, di progetti. Speriamo che i nostri prossimi amministratori riusciranno a carpire questa occasione davvero rara ed unica nel suo genere. Staremo a vedere. Intanto Buon Voto a Tutti i forinesi. Daniele Biondi

