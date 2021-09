Forino (Av). Rosa Fiorino candidata per la Lista “IL PAESE CHE VOGLIAMO”, con Rubinaccio Sindaco”. Candidata per la Prevenzione al Disagio Sociale ed Aiuto alle famiglie”

Continuiamo la presentazione dei Candidati delle 4 Liste che si affronteranno a Forino per le amministrative 2021. Oggi abbiamo il piacere di ospitare la Dottoressa Rosa Fiorino candidata per la Lista “IL PAESE CHE VOGLIAMO” Rubinaccio Sindaco. Rosa Fiorino! Laureata in Pedagogia con un master per le dipendenze da alcool e sostanze, si è, negli ultimi anni, specializzata in analisi del comportamento. Da oltre 20 anni lavora nei Servizi Sociali, settore che le consente di mettere a disposizione delle persone più deboli e fragili le sue competenze professionale Il suo impegno nei servizi sociali, però, non si limita al lavoro. Rosa, infatti è stata una delle fondatrici dell’Associazione di Volontariato e Protezione Civile di Forino e ha, nel corso degli anni, aderito a molte iniziative culturali con le associazioni PRO LOCO e “Regio Albana”.

Ha deciso di mettere in campo la sua esperienza, i suoi valori e le sue capacità per il bene comune con obiettivi e riferimenti semplici ma specifici come la SCUOLA. Una delle sue proposte: istituire un canale di comunicazione online tra GENITORI e COMUNE, su cui poter esprimere tutte le criticità e favorie possibili “SOLUZIONI – PROGETTAZIONI PARTECIPATE”. Tra le sue idee, inoltre, vi è l’implementazione di un CENTRO di auto mutuo aiuto per le famiglie (gruppi genitori, gruppi bambini, gruppi ragazzi, etc.) con l’obiettivo di favorire incontri e scambi di esperienze finalizzate alla socializzazione e alla PREVENZIONE DEI DISAGI SOCIALI. Da. Bio

