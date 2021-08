Forino (Av): Si apre voragine in un tratto di Via Roma e Strada Provinciale ex 403. Strada chiusa al traffico dalle prime luci dell’ alba.

Cede a Forino un tratto di via Roma tra la villa Comunale e il vicolo San Biagio, strada di competenza della Provincia particolarmente trafficata da macchine e pedoni e solo la fortuna ha voluto che ciò capitasse quando nessuno transitasse di la’. E l’ Ente Provincia più volte sollecitato ad intervenire, dove sta? La preoccupazione è tanta visto che dal tratto di strada che va dal Municipio alla Piazza Tigli, vari sono i punti dove la stessa potrebbe collassare all’ improvviso aprendo voragini ancora più ampie e profonde. Tanti i disagi per cittadini, automobilisti e pedoni. Paese paralizzato in una inspiegabile inerzia di chi dovrebbe fare, con tanto di promesse annunciate e non fa. Ci rivolgiamo di nuovo al Commissario Gamerra affinché possa far piena luce sul preoccupante accaduto e solleciti le autorità di competenza in tal caso l’ Ente Provincia alle proprie responsabilità che più di una volta, non per esagerazione dei fatti sono state ben segnale, ma puntualmente inascoltate e non considerate. Si allega Ordinanza di chiusura. Staremo a vedere. Daniele Biondi

