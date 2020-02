Forino (Av): Si festeggia San Biagio Vescovo e Martire

Il culto per il Vescovo di Sebaste San Biagio Martire, nella terra di Forino e’ radicato da epoche antichissime. Prova è la chiesa a lui dedicata. Una devozione univoca con altri territori confinanti che a Forino , soprattutto nel quartieri bassi del paese è molto sentita. Oggi 3 febbraio il rito devozionale, si rinnoverà ancora una volta con la celebrazione delle Sante Messe alle ore 10.30 ed alle ore 18.00 con la benedizione delle gole di cui lui e’ protettore, in ricordo del miracolo operato dal Santo nella sua Sebaste quando salvo’ dal soffocamento un giovane a cui si era conficcata una lisca di pesce nella trachea. Anche i taralli saranno distribuiti come da sempre avviene, in ringraziamento al Santo per la protezione e prodigalità di grazie. Da Bio

