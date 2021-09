FORINO (AV): VERSO LE ELEZIONI. Rosalia Spolverino candidata con Lista PROSPETTIVE IANNACCONE SINDACO: “Offro il mio impegno perché voglio una Forino migliore”

Continuiamo la lunga marcia verso le Amministrative del 3-4 Ottobre. Oggi abbiamo il grande piacere di accogliere sulle nostre pagine le dichiarazioni della Dottoressa Rosalia Spolverino, la quale ha così dichiarato “Competenza, serietà, professionalità.

Non mi dilungo troppo a parlare di me, né vedrete circolare propaganda personale con la mia immagine. Sono una donna che si è fatta da sé. Mi sono sempre rimboccata le maniche, ho studiato e lavorato insieme. Ancora oggi lo studio ed il lavoro fanno parte della mia vita quotidiana, così come l’essere mamma e adesso l’impegno in questa nuova avventura civile.

Come si fa a fare tante cose insieme e a farle bene? Con L’IMPEGNO, serio e costante, spesso defatigante… Non posso promettervi case e palazzi, né un lavoro. Magari potessi! Quello che prometto è il mio IMPEGNO DISINTERESSATO perché mi sono stancata, come tante donne, tante persone, di vivere in un paese che rasenta l’invivibilità, che non offre quasi nulla ai bimbi, non si interessa dei suoi anziani, che sono la nostra memoria, non cura le persone sole, non ha a cuore le famiglie disagiate.

Offro il mio impegno perché voglio un paese migliore!!! Lo voglio per me, per mia figlia, per tutti.

Ho la fortuna di poterlo fare con una squadra di persone motivate, leali e mosse dai miei stessi pensieri. “ Da. Bio

adsense – Responsive – Post Articolo