Forino (Av). VERSO LE ELEZIONI. Sabino Carpentieri Segretario PSI ” Il Nostro Progetto va avanti, a breve presentazione del nome della lista, del logo e dello staff elettorale”

Abbiamo sentito il Segretario del PSI Sabino Carpentieri per aggiornamenti sull’attuale situazione politica e sulla formazione di una delle liste che parteciperà alla prossima competizione elettorale Forinese. A tal proposito Carpentieri afferma:

“La nostra più che di una lista elettorale, si tratta, come già detto diverse volte, di un progetto politico che abbraccia diverse forze presenti sul territorio, esponenti del mondo del lavoro, dell’imprenditoria e dell’associazionismo.

C’è una differenza tra “lista” e un “progetto politico”. La lista è solo e soltanto un insieme di candidati a volte anche aggregati dell’ultim’ora, solo ed elusivamente per puntare alla vittoria elettorale, un “progetto politico” invece è composto da un programma elettorale, frutto di incontri con la relativa elaborazione di proposte, soluzioni, linee programmatiche per la nostra forino.

Noi forze politiche facenti parte del progetto operiamo 365 giorni all’anno sul territorio, in prima linea, nel mondo della politica, nel sociale. Ci sembrerebbe anacronistico e alquanto scorretto affacciarsi sulla scena politica locale, solo ed esclusivamente alcuni giorni prima di ogni appuntamento elettorale. Noi abbiamo questa forma di rispetto che è dovuta ai Cittadini Forinesi.

Noi abbiamo la presunzione di essere diversi dagli altri, di differire dalle logiche dell’io sul noi, la prova evidente è anche quella che ognuno, sulla stampa, è presente e sarà presente, ma sempre in accordo con gli altri del gruppo.

I nostri incontri continuano, con cadenza quasi quotidiana, abbiamo definito quello che sarà il programma in linea di massima, il logo, il nome e lo staff elettorale che paleseremo alla stampa nei prossimi giorni. La macchina organizzativa, più volte collaudata, si è rimessa in moto con molto entusiasmo, aggregando, questa volta, anche tantissimi giovani, donne e uomini, che con molto entusiasmo hanno voglia di dare il loro contributo per sostenere ed affiancare la squadra che parteciperà alla prossima campagna elettorale.

Abbiamo come requisito essenziale, la partecipazione democratica alle scelte, ed è questo che ancora ci vede discutere pacatamente e in modo costruttivo sul nome che guiderà la squadra. Sarà il gruppo a scegliere chi potrà guidare la squadra e iniziare il processo di rinnovamento che tutti sogniamo per la nostra Forino. Forino ha bisogno di una svolta netta e noi non possiamo esimerci da garantire una buona amministrazione con un gruppo forte competente e coeso.” Daniele Biondi

