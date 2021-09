Forino (Av). VERSO LE ELEZIONI. Umberto Rubinaccio candidato Sindaco con la Lista IL PAESE CHE VOGLIAMO, “Io candidato per riportare in alto Forino”

Era il 12 Maggio c. A quando Umberto Rubinaccio dal suo ruolo di uno dei maggiori rappresentanti dell’ Opposizione Comunale forinese, “porta a termine ” il suo mero compito istituzionale, vale a dire quello di far decadere l’amministrazione Comunale in carica in tal caso quella legata all’ex Sindaco Olivieri. Nel suo compito svolto diligentemente trascina con se anche membri della “squadra dell’ex Sindaco Olivieri” I quali dinanzi ad un notaio, sanciscono la fine del 95mo Sindaco della Storia di Forino. Ora Umberto Rubinaccio forte di quella azione si propone a Primo Cittadino di Forino in questa maniera: “ll paese che vogliAMO” è più di uno slogan, è un’idea radicata nella mia mente e nel mio cuore, da quando ho deciso di scendere in campo per il bene di Forino

Non mi sono candidato per la “poltrona”, ma per dare stabilità e riportare in alto il nostro splendido paese. Negli ultimi anni a Forino è venuto meno quel senso di comunità e quell’unione di intenti che ci ha sempre contraddistinto e allora, da buon padre di Famiglia, penso sia arrivato il momento di assumermi la responsabilità di prendere per mano i miei compaesani e costruire insieme…il paese che vogliAMO!” DA.BIO

