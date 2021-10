FORINO. Stamane la proclamazione del sindaco Antonio Olivieri. Foto e Video

Ecco finalmente il 96mo sindaco della storia di Forino. E’ il Dottor Antonio Olivieri che avrà il compito di guidare le sorti della cittadina Irpina dopo la brusca interruzione dei mesi scorsi. Chalance dunque al Primo Cittadino che in questa difficile campagna elettorale ha saputo sbaragliare l’agguerrita concorrenza degli altri validi candidati Iannaccone, Fruncillo e Rubinaccio. Ecco le sue prime parole dopo l’elezione: “Questa vittoria non è solo nostra ma è soprattutto vostra. Da oggi, la nostra Forino, riprenderà quel cammino che aveva intrapreso con un nuovo sguardo “dritto e aperto nel futuro”. Come promesso, siamo pronti a dare, al nostro paese e a voi concittadini, il nostro impegno, la nostra costanza, la nostra passione, il nostro tempo, il nostro supporto e la nostra vicinanza. Grazie per l’immensa fiducia che avete riposto in noi. A parlare per noi, saranno sempre i fatti non le parole. Infinitamente grati”. Auguriamo dunque un buon lavoro e le miglior fortune a lui e la sua “squadra”, con l’auspicio che possa rappresentare con onore ed orgoglio l’ intera comunità di Forino e gli interessi della stessa.

Daniele Biondi









adsense – Responsive – Post Articolo