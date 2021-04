Incidente stradale sulla Salerno-Avellino sotto la galleria Montepergola. Feriti i conducenti

A seguire, subito dopo le ore 12’00, una squadra della sede centrale di Avellino, è intervenuta sul raccordo autostradale Avellino – Salerno, sotto la galleria Montepergola al Km.22,200 in direzione Salerno, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. I due rispettivi conducenti sono rimasti feriti, e sono stati trasportati dai sanitari del 118 presso l’ospedale moscati di Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.

adsense – Responsive – Post Articolo