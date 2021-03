Montemiletto. Incidente sull’A16 fra due autocarri. Feriti i conducenti

Oggi 16 marzo i Vigili del Fuoco di Avellino sono stati impegnati in un grave incidenti stradale. Intorno alle ore 10’40 una squadra della sede centrale è intervenuta sull’autostrada A16, Napoli – Canosa, al Km.64 nel territorio del comune di Montemiletto in direzione Napoli dove l’incidente ha visto coinvolti due autocarri. Nel violento impatto rimaneva ferito un uomo originario di Fisciano, nel salernitano, che veniva trasportato dai sanitari del 118 intervenuti, presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I due pesanti automezzi sono stati messi in sicurezza e rimossi da una ditta privata.

adsense – Responsive – Post Articolo