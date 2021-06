I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 06’00 di oggi 24 giugno, sono intervenuti a Lapio, in via Appia Antica, per un incendio che ha interessato un deposito agricolo. Il pronto intervento di due squadre con tre automezzi ha permesso lo spegnimento delle fiamme e di evitare che le stesse si propagassero anche alla vicina abitazione.

