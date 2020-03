IRPINIA.Il Presidente della Provincia Biancardi in collegamento con i sindaci.

Questa mattina il Presidente della Provincia di Avellino Domenico Biancardi in videoconferenza con tutti i sindaci dei comuni irpini ha fatto il punto della situazione. Biancardi ha invitato i sindaci ad affrontare l’emergenza con serenità evitando azioni di protagonismo cercando di svolgere un’azione di controllo concreta su tutto il territorio. I sindaci hanno apprezzato lo sforzo dell’ente provinciale e hanno condiviso con Biancardi la scelta di richiedere l’ausilio dell’esercito tramite il Prefetto. Biancardi ha inoltre precisato che c’è una carenza di mascherine e alcuni Comuni autonomamente stanno trovando soluzioni in merito, inoltre riguardo alle disinfezioni delle strade, ha comunicato che a seguito di una nota diffusa dall’Istituto Superiore di Sanità tramite la Regione Campania con data 19 marzo, saranno programmate in alcuni comuni ogni 15 giorni per evitare l’inquinamento ambientale dovuto alle sostanze chimiche utilizzate tra cui l’ipolorito di sodio, dannoso sia per l’ambiente, sia per gli essere umani che per gli animali domestici. Biancardi ha concluso la videoconferenza con il saluto a medici, infermieri,operatori del 118 , volontari della Protezione Civile,operai e tutti i lavoratori per tutto quello che stanno facendo e per i servizi che stanno garantendo.

(Michele Amato)

