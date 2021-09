Monteforte Irpino (Av) : Verso le Elezioni. Parla il candidato Consigliere per la Lista” Monteforte Si Può ” Martino De Falco

Aria di rinnovamento e rinvingorimento per la Lista” Monteforte Si Può” con Costantino Giordano candidato Sindaco al Comune di Monteforte Irpino. Una compagine fatta di persone della passata Amministrazione e di new entry che hanno come obiettivo quello di stare in mezzo alla gente, per la gente e dare continuità a quanto di buono fatto fino a questo momento e grosse ambizioni su ogni aspetto. Abbiamo raggiunto telefonicamente proprio una delle cosiddette new entry della Lista ” Monteforte Si Può” vale a dire il Dottor Martino De Falco che con grande gentilezza ha rilasciato a Noi di Bassa Irpinia queste dichiarazioni” Grazie a Bassa Irpinia che mi concede la possibilità di esternare il mio pensiero su questa “Avventura Politica” . Per il sottoscritto è davvero un’ emozione, un onore, un orgoglio cercare di spendermi, dare un contributo per la mia Comunità di Monteforte. Lo è ancora di più nel farlo al fianco del Sindaco Costantino Giordano persona che ha apportato un lapalissiano cambiamento alla nostra Monteforte dalla sua prima discesa in campo e con questa squadra fatta da persone perbene, oneste e ricolme di voglia di donarsi di rinconfermarsi tutti insieme per la nostra cara terra. Io mi considero il “ragazzo” di tutti, dicendo che ogni giorno ci si deve dedicare al proprio territorio, alla propria gente. Le persone vogliono sicurezze, presenza e forse la mia lo è stata e lo sarà anche grazie al mio lavoro nel campo Sanitario Infermieristico che mi permette 24 ore al giorno di rimanere a contatto con le persone e immedesimarmi nelle loro problematiche. La ragione che mi spinge a candidarmi è anche questa, perché oltre al lato sanitario a volte ho ascoltato storie di vita di gente comune, amica e non verso la quale anche con un piccolo gesto, un piccolo impegno, si sarebbe potuto mitigare il peso della quotidianità. E ciò tante volte mi è capitato anche in tempo di Covid. Se le persone lo vorranno cercherò di farmi trovare pronto ad un impegno nuovo, ma che non mi spaventa, perché io credo che chi ci mette il cuore, la passione e la faccia avrà sempre la stima, l’amore e la considerazione delle propria popolazione. Dott. Martino De Falco” Da. Bio

