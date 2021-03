MONTORO. Forum dei Giovani “Libertà e Partecipazione”

“La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un’opinione, la libertà non è uno spazio libero, Libertà è partecipazione.”

Così cantava, anzi urlava, alla fine degli anni ’60, Giorgio Gaber in una delle sue più celebri canzoni, e pertanto con grande soddisfazione questa amministrazione accoglie la notizia del ripristino delle attività del Forum dei giovani di Montoro, dovuto anche all’impegno costante della delegata comunale, Debora Giaquinto.

Sono indette per il giorno 10 Marzo, dalle ore 16 alle 20 presso la sala convegni del Comune, l’elezione dei consiglieri del Forum.

Hanno diritto al voto e potranno iscriversi tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 34 anni.

Il Forum dei Giovani è la principale forma istituzionale di coinvolgimento delle giovani generazioni alla vita pubblica locale, e la nostra amministrazione crede fortemente nella presenza attiva dei cittadini, avendo istituito diversi strumenti di partecipazione, tra i quali anche gli osservatori e le consulte.

Pertanto, invitiamo i giovani a prendere parte, iscrivendosi e quindi votando per darsi una rappresentanza, perché riteniamo che il loro contributo e le loro istanze sono importanti per la nostra comunità.

È fondamentale che i giovani possano entrare in contatto con le istituzioni, attraverso la presentazione di progetti e di incontri, così da contribuire attivamente alla vita amministrativa della nostra città.

L’augurio che fa la consigliera delegata, Debora Giaquinto è quello che attraverso le attività del Forum, i giovani possano contribuire alla presentazione delle istanze del mondo giovanile della città di Montoro, con l’impegno che questa amministrazione sarà attenta nel favorire l’integrazione e la partecipazione, senza dare adito a divisioni o distinzioni ideologiche.

Il Forum è una grande opportunità per realizzare questi obiettivi, ed invitiamo i giovani alla partecipazione attiva, perché “Libertà è partecipazione”.

